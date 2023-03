Mercelina doet aangifte van doodsbedreigingen

PNP-Statenlid Gwendell Mercelina is met de dood bedreigd. Hij heeft daarvan aangifte gedaan bij Justitie. Mercelina kwam vorige week in het nieuws naar aanleiding van zijn uitspraken over het homohuwelijk. De PNP-parlementariër vindt dat iedereen het recht heeft zijn of haar leven in te richten zoals hij of zij dat wil. De politicus verklaarde een voorstander te zijn van gelijkheid en inclusie in de samenleving. Na deze uitspraak werd hij overladen met bedreigingen, waaronder zelfs met de dood.