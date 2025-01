Meteo: In het weekend meer kans op buien

Volgens de Meteorologische Dienst van Curaçao zullen in de komende 24 uur de weersomstandigheden gunstig blijven voor de ontwikkeling van flinke bewolking boven onze regio. De verwachting is dat een deel van de buien actief zal zijn ten noorden van de ABC-eilanden, maar af en toe kunnen er ook buien over ons eiland trekken. De kans op meer buien is in het weekend. Daarnaast zal de lokale wind over het algemeen zwak zijn. Dat meldt de Meteo vandaag.

Zee condities worden verwacht vrij rustig tot plaatselijk vrij ruw te zijn met golfhoogtes tussen 0.5 en 1.5 meter. Aan de noordkust kunnen de golven iets hoger zijn, als gevolg van deining.