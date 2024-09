Meteo kondigt code geel af voor vandaag

Meteo laat weten dat ze een speciaal bericht uitgegeven, zoals deze code geel-melding, als er sprake is van weersverschijnselen die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken. Het ministerie van Onderwijs heeft voor vorige en deze week al maatregelen afgekondigd voor extreme hitte op scholen; omdat een code geel voor een of meer dagen werd verwacht in deze periode.