Meteo waarschuwt voor kans op ruwe zee ten noorden en oosten van Curaçao. Voor het noorden en oosten is in de ochtenduren een Code geel van kracht. Daar worden vrij ruwe zeecondities met golfhoogten tot 2,5 meter verwacht. Op andere delen is het vrij rustig met golfhoogtes van 1 tot 2 meter. Verder is het half tot zwaar bewolkt met kans op een enkele bui.