Meteorologische Dienst op Curaçao heeft ‘chronisch gebrek aan personeel’

De Meteorologische Dienst op Curaçao heeft te maken met een chronisch gebrek aan personeel. Dat zegt vakbond ABVO vandaag in de EXTRA. De vakbond spreekt over een zorgwekkende situatie en wil dat de overheid tot een oplossing komt. Op dit moment is er een tekort van 3 tot 5 personen in vaste dienst. Daarbij komt het feit dat enkele werknemers langdurig ziek zijn, waardoor er sprake is van een grote werkdruk.

ABVO-bestuurslid Raymond Margaritha verklaart aan de krant dat de meteorologische dienst een 24-uursdienst is, maar dat de huidige situatie van personeelsgebrek dit in gevaar brengt. De vakbond wil zien dat de overheid meer inspanningen levert om de problemen van personeelstekort op te lossen.