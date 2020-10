MFK behoudt kritiek op OHO

Oppositiepartij MFK heeft nog steeds kritiek op de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor financiële steun aan Curaçao. Dinsdag maakte premier Rhuggenaath bekend dat er geen Caribische Hervormings Entiteit meer komt, maar dat Curaçao en Nederland het eens zijn over een Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Charles Cooper van de MFK zegt in een reactie dat je kunt merken dat Kerstmis onderweg is. ‘Ze hebben het cadeaupapier veranderd en het een andere naam gegeven. Maar het het is en blijft hetzelfde.’

De partij stelt dat Rhuggenaath akkoord is gegaan met een Rijkswet. Maar daar heeft Curaçao volgens Cooper helemaal niet om gevraagd. Ook hekelt hij de wijze waarop de regering stukje voor stukje informatie geeft en niet alles in één keer wordt besproken met het parlement.