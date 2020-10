MFK bezorgd om Baseballpark Little League

Juniel Carolina heeft namens de MFK vragen gesteld over de staat van het Little League baseballpark. Carolina heeft een paar dagen geleden bezoek gebracht aan het park in Suffisant en zegt dat zowel het park als de omgeving zwaar verwaarloosd is. De parlementariër heeft hierover vragen gesteld aan Minister Rhuggenaath van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Carolina wil onder andere weten welke instantie hiervoor verantwoordelijk is en of het park gerenoveerd kan worden.