MFK biedt excuses aan

De MFK biedt haar excuses aan voor de uitspraken van Statenlid Juniël Carolina. De parlementariër stelde vorige week in de Staten voor om in beslag genomen drugs aan Nederland te verkopen. Dat zorgde voor veel ophef in de samenleving. Premier Pisas zegt in een officiële verklaring de uitspraken van het Statenlid te betreuren. Volgens de MKF-partijleider passen Carolina’s woorden niet bij het gedachtegoed van de regeringspartij. De MFK tolereert geen enkele overtreding van de wet of handel in verboden middelen.