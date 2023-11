MfK-fractievoorzitter opgenomen in CMC

Amerigo Thodé, de fractieleider van MFK in de Staten, is zaterdag opgenomen in het CMC. De politicus die al een tijdje met gezondheidsproblemen kampt kreeg eerst spoedeisende hulp van het ambulancepersoneel. Later werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politicus zou zelfs in coma zijn geraakt, maar is daar gisteren uit ontwaakt. Verschillende mensen op social media, waaronder politici van zowel de oppositie als de coalitie, wensen hem beterschap. Ook Statenvoorzitter America-Francisca (MFK) zit in de lappenmand. Ze heeft haar enkel gebroken.