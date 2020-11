MFK-leider Pisas besmet met coronavirus

MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas is besmet met het coronavirus. Dat heeft de partij zelf naar buiten gebracht in een persbericht. Pisas kreeg afgelopen donderdag al symptomen en vandaag bleek dat zijn testuitslag positief was. De directie van de MFK heeft alle vergaderingen geannuleerd waarbij Pisas aanwezig moest zijn. Ook zijn al zijn directe contacten in quarantaine geplaatst. Verder vraagt de MFK iedereen die met Pisas in contact is geweest de instanties hierover te contacteren.

