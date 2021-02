MFK noemt leiderschap PAR ‘historisch dieptepunt’

De MFK fractie is moe van de vernederende vorm van leiderschap van de partij PAR. Dat laat MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas vandaag weten. Het niveau van het Curaçaose Parlement heeft volgens Pisas een historisch dieptepunt bereikt. De MFK geeft als voorbeeld in augustus vorig jaar een spoeddebat te hebben aangevraagd over de verhoging van het salaris van de gezaghebbers. Het is vandaag 175 dagen later en deze vergadering heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Ook het feit dat het kabinet zonder meerderheid in het parlement blijft zitten noemt Pisas een schending van de democratie. De PAR zou hierin geen respect hebben voor de MFK, daarom zal er als het aan de MFK ligt ook geen quorum komen tot aan de verkiezingen, zo laat Pisas weten aan Paradise FM.

