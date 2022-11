MFK ontkent om ontslag minister te hebben gevraagd

De opmerking van een radio journalist afgelopen zaterdag heeft tot grote commotie geleid in de Curaçaose politiek. In een ochtendprogramma van Radio Hoyer 1 stelde een bekende journalist dat minister Dorothy Pietersz-Janga gaat opstappen. De minister ontkende later op de dag dit bericht en veroordeelde de uitlatingen. Vandaag stelt ook haar partij, de MFK, dat er geen enkel verzoek tot ontslag is gedaan aan de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu. De partij stelt verder in een officiële verklaring dat de betreffende journalist een verklaring heeft gedaan ‘die de basisprincipes van journalistiek en ethiek’ ontbeert. De partij betreurt de uitlatingen en laat weten dat Pietersz-Janga gewoon doorgaat als minister.