MFK-Statenlid Amerigo Thodé overleden

MFK-fractievoorzitter Amerigo Thodé is overleden. Dat meldt regeringspartij MFK. De politicus was al een tijdje ziek. Thodé komt uit de private sector en zat onder andere in het bestuur van de Kamer van Koophandel. In 2010 maakte hij de overstap naar de politiek. Hij was de eerste voorzitter van MFK. Hij bekleedde deze functie tot 2015. Ook diende hij in verschillende kabinetsperiodes als de voorzitter van de Staten.