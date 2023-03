MFK trekt steun aan GMN-minister in

De MFK heeft het vertrouwen in minister Pietersz-Janga opgezegd. De regeringspartij wil dat de GMN-minister opstapt. Pietersz-Janga maakte vorig jaar een faux pas door zich te mengen in een lopende rechtszaak. De minister gaf opdracht om de procedures tegen twee oud-bestuurders van Buro Ziektekostenvoorzieningen in te trekken. Vorige week werden de twee in hoger beroep veroordeeld voor wanbeleid en verspilling van gemeenschapsgelden. Pietersz-Janga zal binnen drie dagen reageren op het verzoek van haar partij.