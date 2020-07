MFK wil publieke vergadering over raffinaderij

MFK wil een publieke vergadering over de toekomst de raffinaderij. De vergaderingen vinden momenteel virtueel plaats in verband met dreiging van het coronavirus. MFK benadrukt in hun verzoek dat dit achterhaald is en dat een publieke vergadering over dit onderwerp nodig is. Ze willen praten over de werknemers van de raffinaderij en de zoektocht naar een strategische partner.

Tagged as mfk partner raffinaderij toekomst werkgelegenheid