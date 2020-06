MFK: “SDKK discrimineert in verlofregeling”

De MFK-fractie zegt dat er gediscrimineerd wordt in de gevangenis met betrekking tot de verlofregeling. De Partij heeft hierover vragen gesteld aan Minister van Justitie Quincy Girigorie. De gevangenen zouden allemaal recht hebben op 15% verlof, maar volgens de MFK zou de naleving van dit recht afhangen van willekeur. Oud-MFK leider Gerrit Schotte zit nog steeds vast in de SDKK-gevangenis. Vorige week werd in zijn hoger beroep 1,8 miljoen gulden geëist. Anders moet Schotte nog drie jaar extra gevangenisstraf uitzetten.