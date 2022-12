Michel Berry nieuwe PAR-voorzitter

Michel Berry is de nieuwe voorzitter van de PAR. De chirurg is gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering verkozen. Hij volgt ex-premier Eugene Rhuggenaath op. Opvallend is de naam van kersverse bestuurslid Luigi Faneyte. Bij de laatste verkiezingen was hij de lijsttrekker van Komun. Deze partij wilde de banden met Nederland aanhalen. Verder zijn Kimberly Ascencion en oud-Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta toegetreden tot het bestuur. Het bestuur zal de komende twee jaar vooral politiek leider Quincy Girigorie ondersteunen op weg naar de parlementsverkiezingen van 2025.