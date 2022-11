Migrantenkinderen komen in aanmerking voor permanente verblijfsvergunning

Ongedocumenteerde kinderen op Curaçao hebben tot nu toe nauwelijks kans om hun verblijf te legaliseren. Daardoor krijgen ze minder toegang tot basisvoorzieningen. Al gloort er hoop aan de horizon. Afgelopen week zei minister Hato van Justitie dat kinderen van ongedocumenteerde migranten meer toegang krijgen tot voorzieningen. Dat zou hun integratie bevorderen. Ook komen ze in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. De minister zei dit in Genève voor de VN-mensenrechtenraad. Volgens mensenrechtenorganisatie HRDC is dat een stap in de goede richting.

Gisteren werd wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Het thema was gelijkheid en inclusie voor elk kind. Alle kinderen, ook op Curaçao, hebben recht op onderwijs, recht op een veilige en gezonde leefomgeving en recht op goede gezondheidszorg. Deze rechten zijn verankerd in het VN-Kinderrechtenverdrag, waarbij ook het Koninkrijk is aangesloten. Een punt van zorg blijft het feit dat het Instituut van de Kinderombudsman nog steeds niet is gestart. HRDC dringt opnieuw aan te komen om spoedig tot de benoeming van een Kinderombudsman over te gaan. “Elke dag uitstel betekent alleen maar nog meer kinderleed en onrecht”, aldus HRDC.