Mijlpaal voor Aqualectra

Aqualectra heeft gisteren een belangrijke stap gezet. Het nutsbedrijf stapt over van conventionele brandstoffen naar gas. Dit gaat het overheidsbedrijf heel erg schelen in de tarieven die het betaalt. Want gas is goedkoper dan de brandstoffen die het bedrijf nu gebruikt voor de productie van elektriciteit en water. Aqualectra heeft hiervoor een akkoord op hoofdlijnen getekend met Eagle LNG. Halverwege het jaar moeten de onderhandelingen zijn afgerond.