Mike Tyson ambassadeur van Curaçaose goksite

Mike Tyson is de nieuwste ambassadeur van BRBet.com. Deze goksite is op Curaçao gevestigd. Tyson is het gezicht van de marketingcampagne voor de Braziliaanse markt. In de commercial, die vrijdag is gelanceerd, kijkt de oud-sporter naar een Braziliaanse voetbalwedstrijd, terwijl hij op zijn mobiel de goksite bezoekt. De voormalig bokskampioen zal ook berichten plaatsen op zijn officiële Instagram-profiel.