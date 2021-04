Miles Maynard morgen gehoord

Miles Maynard wordt morgen gehoord op de Dominicaanse Republiek. Maynard is de eigenaar van Miles Trucking & Heavy Equipment Services. Volgens zijn zoon Miles Maynard junior heeft zijn vader een boete gekregen, die hij op advies van zijn advocaat niet betaalt. Miles Junior laat aan het Antilliaans Dagblad weten dat ‘het erop lijkt dat men op geld uit is en dat er niets tegen zijn vader is ingebracht.’ Miles senior was voor een klus op Bonaire en zou met zijn privévliegtuig via de Dominicaanse Republiek vliegen om een passagier op te halen. Volgens verschillende media zou dit gaan om Rivelino Marciano. Marciano kwam in 2012 in opspraak vanwege de verdwijning van 240.000 liter illegaal geïmporteerde diesel.