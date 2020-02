Het milieuteam van de politie, het zogenaamde X-Team, is onderbezet. Dat zegt coördinator Clifford de Lannoy in het Antilliaans Dagblad vandaag. Daardoor duurt het soms lang voordat er na een melding daadwerkelijk actie volgt. Volgens hem is er op dit moment geen vooruitzicht op versterking van het team.