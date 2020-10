Militair aangehouden na vechtpartij op Curaçao

Een 23-jarige Nederlandse militair op Curaçao is zondag 18 oktober aangehouden na een geweldsincident. Hij zou geweld hebben gebruikt tegen een andere militair, waarbij hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend gemaakt. De man is bij zijn woning aangehouden door de Curaçaose politie. Die had een melding gekregen van een incident bij een woning. Omdat de verdachte militair is, is hij overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

De verdachte zit nog vast. De Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie van Curaçao onderzoek. Vanwege het lopende onderzoek kan er niet meer informatie worden verstrekt.