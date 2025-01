Militair dood aangetroffen op marinebasis Curaçao

Op Marinebasis Parera op Curaçao is een militair van de Koninklijke Landmacht overleden. Het slachtoffer is vanmorgen gevonden op de marinebasis. Zijn familie is inmiddels geïnformeerd. Dat heeft Defensie vanmiddag laten weten. De militair van de Elfde Luchtmobiele Brigade maakte deel uit van de zogenoemde Compagnie in de West. De Koninklijke Marechaussee doet op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak.