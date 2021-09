Militaire ceremonie bij opening nieuwe jaar Staten

Het nieuwe parlementair jaar 2021-2022 is gisteren met saluutschoten en een militaire ceremonie van Defensie op Aruba en Curaçao van start gegaan. De deelname van de militairen is een traditie die de band tussen politiek en krijgsmacht laat zien. Op Curaçao waren militairen van de Koninklijke Landmacht (Compagnie in de West) en de Curaçaose militie aanwezig. Op Aruba was dat het Marine Squadron Carib. De ceremonie werd in beide landen begeleid door muziek van de orkesten van het Korps Mariniers.