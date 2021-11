Militaire oefening Caribbean Poacher van start

Ongeveer 140 militairen van de Koninklijke Landmacht zijn momenteel op Curaçao voor (schiet)oefeningen en grensverleggende activiteiten. De militairen zijn van één tot tien december aanwezig in verband met de oefening Caribbean Poacher. Er is reeds begonnen met het acclimatisatie-programma om te wennen aan de andere temperatuur en luchtvochtigheid op Curaçao. De militairen zullen geen onderdeel uitmaken van de permanent aanwezige Compagnie in de West van Defensie in het Caribisch gebied. De eenheid bestaat voornamelijk uit verkenners, de ‘oren en ogen’ van de commandant, die in het ruwe natuurgebied en de weersomstandigheden van Curaçao dezelfde taken moeten kunnen uitvoeren.