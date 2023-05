Militairen bereiden zich voor op orkaanseizoen

Bepakt, bezakt en beladen vertrekt vandaag het noodhulpteam van Defensie naar de Bovenwindse eilanden. De mariniers vanuit Aruba en de militairen en het schip de Pelikaan vanuit Curaçao. De vijfhonderd militairen gaan zich daar voorbereiden op het orkaanseizoen. Bijzonder is dat dit jaar ook de Nederlandse minister van Defensie een bezoek brengt aan de oefening op Sint Maarten. Kajsa Ollongren bezoekt naast Sint Maarten ook Aruba en Curaçao.

Irma

De ravage die orkaan Irma in 2017 veroorzaakte, staat bij velen in het geheugen gegrift. Het is belangrijk zo snel mogelijk goede hulp te bieden. Daarom oefent Defensie een keer per jaar, voorafgaand aan het orkaanseizoen. De oefening speelt zich af rond de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Op het programma staat onder andere het structureren van crisiscommunicatie en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Maar ook het bereikbaar maken van getroffen gebieden, de evacuatie van burgers en het direct leveren van noodhulp. De oefening duurt tot en met maandag 8 mei.