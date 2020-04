Militairen kunnen nu corona testen afnemen

Defensie in het Caribisch gebied levert een corona-testteam aan GGD. Militairen zijn door de GGD opgeleid om de bevolking te kunnen testen op corona. Zij zullen de komende tijd ondersteunen in het afnemen van testen op Curaçao. Om er voor te zorgen dat taal geen drempel is bij het afnemen van tests, is er ook een militair verpleegkundige opgeleid die Papiaments spreekt