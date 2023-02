Miljardenclaim tegen PdVSA

Deze week wordt een arbitragezaak tussen RdK en PdVSA achter gesloten deuren behandeld. Inzet is een claim van RdK tegen de voormalige operator van de raffinaderij. De Venezolaanse staatsmaatschappij wordt achterstallig onderhoud en schade aan het milieu verweten. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Omgekeerd heeft PdVSA ook een tegenclaim. De productie van de raffinaderij lag een tijd op een laag pitje door problemen met de BOO-energiecentrale. De arbitragezaak wordt in Zwitserland behandeld. De uitspraak wordt pas over enkele maanden verwacht.

