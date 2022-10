Miljoenentrekking uitgesteld door slecht weer

De loterijtrekking van vandaag is uitgesteld. Vanwege het slechte weer hebben de verkopers minder loten verkocht. De hoofdprijs is 1 miljoen gulden. Wanneer de trekking plaats zal vinden is nog niet bekend. Dat wordt later door de Landsloterij bekendgemaakt. Reeds gekochte loten doen ook aan de volgende trekking mee. Op 7 juli ging de miljoenenprijs er voor het laatst uit. De grote prijs wordt vier keer per jaar door de Landsloterij verloot. Vandaag zou de miljoenenprijs voor het laatst naar iemand gaan in 2022. Bij de volgende trekkingen kunnen deelnemers 200.000 en een half miljoen gulden winnen.

