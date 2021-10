Minder aanvragen sociale steun

Er zijn minder aanvragen voor sociale steun ingediend. Dat maakte Secretaris-generaal van het ministerie van SOAW Etienne van der Horst bekend tijdens een persconferentie. Volgens Van der Horst is de situatie op Curaçao ondertussen veranderd. In juni kwamen er 235 aanvragen binnen vergeleken met 78 aanvragen in september. Het ministerie maakte eerder bekend dat de coronasteun aan burgers zal worden beëindigd. Het ministerie van Financiën heeft na grondig onderzoek de fondsen kunnen vrijmaken om de voedselhulp en de salarissubsidies nog tot en met eind december voor te zetten. In totaal heeft de sociale steun zeventig miljoen gulden gekost.