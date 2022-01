Minder actieve covidgevallen

Het aantal actieve covidgevallen is het afgelopen weekend afgenomen. Gisteren registreerde de overheid 1.777 mensen. Afgelopen vrijdag lag het aantal nog op 2.520. Gisteren testten 118 mensen positief van in totaal 1.691. Een dag eerder lag het aantal op 93 van de 1.522 afgenomen tests. Twee mensen zijn het afgelopen weeken overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal lagen er gisteren 41 mensen met covid-19 in het ziekenhuis waarvan 11 op de IC.

