Minder boekingen van Nederlandse toeristen

Accommodaties en de autoverhuurders zijn het over 1 ding eens. Het is erg rustig qua bezoekersaantallen en het blijft de komende maanden ook rustig. Dat zegt belangenorganisatie Casha in een persbericht. Volgens sommige leden is het nog nooit zo rustig geweest. Ook in april hadden de kleine resorts heel veel last minute boekingen. Dit komt nog steeds door de hoge ticketprijzen. Ook vinden toeristen de prijzen van de boodschappen erg duur. Het valt Casha ook op dat er weinig toeristen uit Nederland komen. De belangenorganisatie is dan ook druk bezig met het promoten op andere markten.