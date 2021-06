Minder geld voor investering in Caribische Kustwacht

Het geld voor de Caribische Kustwacht moet anders geïnvesteerd worden. Zo blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren op vragen over de financiering van de Caribische Kustwacht. Eerder is met de kustwacht afgesproken dat die 24 uur per dag inzetbaar moet zijn. Gevolg hiervan is dat het budget voor de kustwacht niet voldoende is voor bijvoorbeeld nieuw materieel en onderhoud. Volgens Ollongren moet er beter aangegeven worden waarvoor er geld gereserveerd moet worden voor een betere bepaling van het budget.

