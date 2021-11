Er zal minder kerstverlichting dan gewoonlijk te zien zijn in Punda tijdens de kerstdagen. Door de financiële situatie bij Aqualectra is besloten de aandacht te beperken tot de kerstboom die de binnenstad elk jaar weer siert. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen fors minder inkomsten én grote uitgaven gehad waardoor een bijdrage aan de versiering van de stad beperkt is gebleven.

