Dit jaar is er minder vuurwerk te koop op het eiland. Volgens de Amigoe zijn er slechts 7 containers met vuurwerk via de haven binnengekomen. Normaal zijn dat er ongeveer 20. Vorige week is het geïmporteerde vuurwerk getest en op 27 december start de verkoop. Vanwege de covidmaatregelen zullen er net als vorig jaar geen grootschalige vuurwerkshows zijn.