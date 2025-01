Meer vuurwerkslachtoffers dan normaal

Het CMC-ziekenhuis moest gedurende de feestdagen meer mensen met vuurwerkverwondingen behandelen dan in de voorgaande jaren. Twaalf mensen in totaal kwamen naar de Spoedeisende Hulp, waarvan er drie moesten worden opgenomen. Van de twaalf hadden er zes verwondingen aan hun hand en vier aan hun gezicht. Sommigen hadden letsel aan meerdere lichaamsdelen. Het jongste vuurwerkslachtoffer is elf jaar oud. Hij is opgenomen. Ook is een baby van veertien maanden opgenomen met een brandwond.