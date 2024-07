Minderjarige bestuurder in eenzijdig verkeersongeval

De politie moest gisteren uitrukken naar de Helmin Wiels Boulevard voor een ongeval waarbij een minderjarige gewond raakte. Bij aankomst trof de politie een gekantelde witte Suzuki Swift aan. De auto had aanzienlijke materiële schade aan de voorkant. De chauffeur, een 14-jarige meisje, lag op de grond. Het ambulancepersoneel verleende medische hulp. Uit onderzoek blijkt dat de 14-jarige erin geslaagd was het voertuig mee te nemen zonder dat haar ouders dit wisten. Op de Helmin Wiels Boulevard verloor ze de macht over het stuur en botste tegen een palmboom, waardoor het voertuig kantelde. Het slachtoffer werd naar het CMC vervoerd.

