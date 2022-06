Mini-vuilnisbelt op Klein Curaçao opgeruimd

Meer dan honderd vrijwilligers hebben afgelopen weekend meegedaan aan de schoonmaakactie op Klein Curaçao. Deze actie vond plaats onder de vlag van Curaçao Clean Up. De vrijwilligers ruimden de mini-vuilnisbelt achter de vissershuisjes op. Onder de vrijwilligers bevonden zich ook asbest deskundigen die hielpen bij het veilig verwijderen van platen met asbest. Klein Curaçao is aangewezen als een Ramsar-gebied. Dit betekent dat het eiland een beschermd gebied is. Ook de zeeschildpadden en vogels die daar eieren leggen moeten beschermd worden. Dit was ook de reden om het vuil weg te halen. De ratten die in de mini-vuilnisbelt leven eten hoogstwaarschijnlijk de eieren van deze bedreigde dieren op. Dit is de derde keer dat Curaçao Clean Up een grote schoonmaak op Klein Curaçao organiseert. De eerdere edities vonden plaats in 2016 en 2018. Foto Cisca Rusch de Lijster