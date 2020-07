Minimarket overvallen op Rooseveltweg

WILLEMSTAD – Een minimarket aan de Rooseveltweg is gistermiddag overvallen. Drie gewapende en gemaskerde mannen zijn de winkel binnengestormd. Onder bedreiging namen ze flessen sterke drank, sigaretten, geld en verschillende andere producten uit de winkel mee. De politie trof kort daarna op de Biminisweg in Buena Vista de auto aan waarin de overvallers waren gevlucht. Eén van de vermoedelijke overvallers is opgepakt.

In de auto lagen nog verschillende flessen drank die uit de minimarket waren gestolen. De verdachte is vastgezet. De politie is op zoek naar de andere twee overvallers.