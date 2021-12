Minimumloon niet omhoog

De minimumloon kan in het nieuwe jaar niet verhoogd worden. Dat zeggen de ministeries van SOAW en MEO en de Sociaal Economische Raad. SOAW hoopt dat de economie volgend jaar groeit zodat de minimumloon in 2023 met terugwerkende kracht verhoogd kan worden. Nu verhogen zou riskant zijn voor de economie. Het zou twee tegenstrijdige gevolgen kunnen hebben: of men gaat meer geld uitgeven en stimuleert daarmee de economie. Of het leidt tot meer werkeloosheid omdat het onaantrekkelijk wordt om laagopgeleide mensen aan te nemen.