Het minimumloon gaat waarschijnlijk in januari omhoog met 2,7%. Dat meldt de minister van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn. Vanaf 2014 wordt het loon jaarlijks verhoogd met een paar procent. In 2014 verdiende iemand met een minimumloon maandelijks 1373 gulden op basis van een 40-urige werkweek. Nu is dat 1623 gulden. Vanaf januari zou dit 1666 zijn.