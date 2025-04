Minister Beljaarts heeft kennis gemaakt met ontwikkeling van ‘waterstofwaardeketenprogramma’

Tijdens zijn bezoek aan Curaçao heeft de Nederlandse Minister van Economische Zaken, Dirk Beljaarts, de gelegenheid gehad om van dichtbij kennis te maken met de ontwikkeling van het waterstofwaardeketen programma van Curaçao. Dat heeft de overheid vandaag bekend gemaakt. Op 24 april ontving Beljaarts een uitgebreide presentatie van de voorzitter van de werkgroep Offshore Floating Wind, Ramon Chong van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Hierbij werd een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkeling van het waterstofwaardeketen, inclusief de strategische betekenis ervan voor het eiland.

Tussen 14 en 16 april vond er op Curaçao een brede bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, kennisinstellingen zoals TNO, en de private sector. Hierbij werden de concrete stappen voor de verdere ontwikkeling van het waterstofwaardeketen besproken, die ook werden gedeeld met minister Beljaarts. Minister Beljaarts sprak zijn dankbaarheid uit voor de mogelijkheid om een diepgaand inzicht te krijgen in het programma waaraan de regeringen van Curaçao en Nederland gezamenlijk werken. Het programma vindt zijn oorsprong in het Memorandum of Understanding (MoU) dat in mei 2023 werd ondertekend, gevolgd door de ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord in mei 2024. Beide documenten schetsen een concrete route voor de toekomst van de productie van duurzame energie op Curaçao.