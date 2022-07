Minister betrokken bij auto-ongeluk vanwege slecht wegdek

Minister van Justitie Shalten Hato is zondagmiddag betrokken geraakt bij een auto ongeluk. Rond vier uur ’s middags botsten twee auto’s frontaal tegen elkaar op de Rio Canarioweg. Eén van de auto’s is van de minister, hij zat zelf ook in de wagen. De schade aan de auto’s is aanzienlijk, zo meldt de EXTRA. Maar niemand raakte ernstig gewond. Wel is opmerkelijk dat beide chauffeurs lieten weten dat ze op het moment van het ongeluk bezig waren om de gaten in het wegdek te ontwijken.