Minister Cijntje aan boord eerste Corendon vlucht

Vanmiddag rond kwart over 5 landt de eerste Corendon vlucht op Hato. Het toestel wordt straks verwelkomd met een watersaluut. Aan boord zijn onder meer Corendon-oprichter Atilay Uslu en minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje. Hij sprak van een ‘gedenkwaardige dag voor Curaçao’. Vanaf nu vliegt de reisaanbieder drie keer per week op deze route. Vanaf medio december wordt dat vijf keer per week. Aan boord is plaats voor 432 passagiers in Economy Class. Passagiers krijgen door de Curaçaose keuken geïnspireerde maaltijden aan boord.