Minister Cijntje geeft wedstrijdkaartjes Atlanta Braves cadeau

De delegatie onder leiding van minister Cijntje is gisteren gearriveerd in Atlanta. De minister van Economische Ontwikkeling trapte zijn werkbezoek af met een bezoek aan het Nederlandse consulaat. Daar spraken ze over landbouw, voedselzekerheid en het inzetten van Curaçaose honkballers voor de marketing van het eiland. Na afloop gaf Cijntje de consul een entreekaart voor de wedstrijd van de Atlanta Braves cadeau. Het MLB-team speelt vandaag, morgen en zondag tegen de LA Dodgers. Cijntje is met een grote delegatie van ruim twintig mensen in de VS voor een sponsordeal met de Atlanta Braves. Curaçaoënaars Kenley Jansen en Ozzie Albies spelen in het honkbalteam.