Minister Cijntje met CPS om de tafel

De dienstverlening van containerafhandelaar CPS moet beter. Het probleem voor de trage afhandeling van de container ligt volgens minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje (PNP) bij CPS. De minister gaat nu aan een strategie werken om de problemen in de containerhaven op te lossen. Hiervoor zat Cijntje gisteren met CPS-eigenaar Fernando da Costa Gomez om de tafel. Een van de oorzaken is het tekort aan chassis bij de containerterminal. Deze onderstellen zijn nodig om de container vanuit de haven naar de afnemer te rijden. De monopoliepositie van CPS is een struikelblok. Importeurs mogen namelijk alleen de onderstellen van CPS gebruiken.