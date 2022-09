Minister Cijntje met Maxima in VS

Economieminister Ruisandro Cijntje (PNP) is samen met koningin Maxima in San Francisco gearriveerd voor een belangrijk werkbezoek. De delegatie bezoekt tot en met vrijdag de staten Californië en Texas. Naast de vorstin en Cijntje maken ook drie Nederlandse ministers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven deel uit van de delegatie. Het doel is om keihard zaken te doen met de Amerikanen. Minister Cijntje hoopt nieuwe investeerders te vinden voor Curaçao.