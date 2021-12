Minister Economische Ontwikkeling vliegt mee op eerste vlucht Sarpa

Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje vliegt op de eerste vlucht van Sarpa mee. Zo maakt het ministerie bekend. Cijntje is momenteel in Colombia om te spreken met zijn ambtgenoot en de private sector in het land. De minister wordt vergezeld door voorzitter van de Kamer van Koophandel Billy Jonckheer en CTB-voorzitter Hugo Clarinda. Cijntje is zeer verheugd met het feit dat er nu drie vliegtuigmaatschappijen tussen de landen vliegen en zal dus meevliegen tijdens de inaugurele vlucht van Sarpa.