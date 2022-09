Minister en staatssecretaris BZK op Curaçao

De Nederlandse bewindslieden Hanke Bruins Slot en Alexandra van Huffelen zijn op Curaçao. Gistermiddag arriveerden ze op het eiland. In de avond bezochten ze Otrobanda. Daar hadden ze bij het amfitheater Jopi Hart een bijeenkomst met kunstenaars, schrijvers en musici. Vandaag bezoeken ze onder andere een school. Het werkbezoek staat in het teken van het slavernijverleden. De minister en staatssecretaris willen zelf zien en horen wat het belang en de betekenis is van het slavernijverleden op de eilanden en voor Nederland.